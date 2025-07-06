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За сутки в Свердловской области произошло два смертельных ДТП
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Управление ГИБДД по Свердловской области сообщает, что в регионе за сутки произошло два ДТП со смертельных исходов. Одно из них зарегистрировали на Пермском тракте, другое – в Екатеринбурге.
Первая авария произошла вчера вечером, на 325-м километре Пермь – Екатеринбург, в районе Первоуральска, где 19-летний водитель «ВАЗа» врезался в опору освещения. В результате аварии погиб его 40-летний пассажир – житель Ревды. Его доставили в больницу, но спасти, к сожалению, не смогли.
Отмечается, что водительский стаж молодого человека составил 11 месяцев, но за это время его несколько раз успели привлечь к административной ответственности за нарушение ПДД.
Вторая авария произошла уже в Екатеринбурге на улице Технической. Там, по предварительным данным, 53-летння водительница Nissan насмерть сбила мужчину, переходившего через дорогу на «красный». Он скончался на месте происшествия.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Первая авария произошла вчера вечером, на 325-м километре Пермь – Екатеринбург, в районе Первоуральска, где 19-летний водитель «ВАЗа» врезался в опору освещения. В результате аварии погиб его 40-летний пассажир – житель Ревды. Его доставили в больницу, но спасти, к сожалению, не смогли.
Отмечается, что водительский стаж молодого человека составил 11 месяцев, но за это время его несколько раз успели привлечь к административной ответственности за нарушение ПДД.
Вторая авария произошла уже в Екатеринбурге на улице Технической. Там, по предварительным данным, 53-летння водительница Nissan насмерть сбила мужчину, переходившего через дорогу на «красный». Он скончался на месте происшествия.
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