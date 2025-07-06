Возрастное ограничение 18+
Пять автомобилей столкнулись ночью в уральской столице на улице Щербакова
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Минувшей ночью в Екатеринбурге на улице Щербакова столкнулись пять автомобилей. В результате ДТП пострадали два человека.
Как сообщили в областном УГИБДД, по предварительным данным, водитель Infiniti, ехавший со стороны Объездной дороги, допустил столкновение с автомобилем Renault, который стоял на светофоре, после чего они столкнулись с ещё тремя автомобилями: другой Infiniti, Kia и Omoda.
В результате ДТП пострадал предполагаемый виновник аварии – 30-летний мужчина, и его 22-летняя пассажирка. Их увезли в больницу.
Установлено, что водитель Infiniti, спровоцировавший массовое ДТП, был пьян. Кроме этого, он не имел права садиться за руль.
В отношении нарушителя составили три протокола по статьям: 12.7, 12.37 и 12.1 КоАП РФ. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ (повторное вождение в состоянии опьянения).
Как сообщили в областном УГИБДД, по предварительным данным, водитель Infiniti, ехавший со стороны Объездной дороги, допустил столкновение с автомобилем Renault, который стоял на светофоре, после чего они столкнулись с ещё тремя автомобилями: другой Infiniti, Kia и Omoda.
В результате ДТП пострадал предполагаемый виновник аварии – 30-летний мужчина, и его 22-летняя пассажирка. Их увезли в больницу.
Установлено, что водитель Infiniti, спровоцировавший массовое ДТП, был пьян. Кроме этого, он не имел права садиться за руль.
«Проверка показала, что водитель автомобиля Infiniti, местный житель, находился в состоянии алкогольного опьянения с концентрацией 1,065 мг/л в выдыхаемом воздухе. Дополнительно установлено, что гражданин ранее был лишен водительских прав и управлял незарегистрированным транспортным средством и не вписан в полис ОСАГО»,
– рассказали в управлении.
В отношении нарушителя составили три протокола по статьям: 12.7, 12.37 и 12.1 КоАП РФ. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ (повторное вождение в состоянии опьянения).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге ищут очевидцев ночного ДТП с четырьмя автомобилями на улице Челюскинцев
06 июля 2025
06 июля 2025
Четыре человека пострадали в ДТП на ЕКАД
04 июля 2025
04 июля 2025