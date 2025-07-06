Пять автомобилей столкнулись ночью в уральской столице на улице Щербакова

– рассказали в управлении.

«Проверка показала, что водитель автомобиля Infiniti, местный житель, находился в состоянии алкогольного опьянения с концентрацией 1,065 мг/л в выдыхаемом воздухе. Дополнительно установлено, что гражданин ранее был лишен водительских прав и управлял незарегистрированным транспортным средством и не вписан в полис ОСАГО»,