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Мэрия потребовала у «Атомстройкомплекса» остановить опасную стройку в Екатеринбурге

16.48 Четверг, 10 июля 2025
Фото: Владимир Задумин
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Мэрия Екатеринбурга потребовала у «Атомстройкомплекса» остановить опасную стройку в Пионерском микрорайоне города — речь о строительстве возле жилой 26-этажки на Раевского, 4. Накануне издание Е1 опубликовало жалобы жильцов на то, что по двору возле дома пошли трещины, местами провалился грунт. Жильцы предположили, что это произошло из-за стройки по соседству. Люди опасаются, что дальнейшие строительные работы приведут к разрушению здания.

Как сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», принято решение остановить строительство.

«Власти Екатеринбурга остановили стройку, которая угрожала территории вокруг дома №4 по улице Раевского. Владельцу компании "Атомстройкомплекс" направлено требование остановить рытье котлована, из-за которого по расположенной соседней детской площадке пошли трещины»,

пишет канал и публикует документ на имя директора «Атомстройкомплекса» Ананьева.



Документ подписан вице-мэром Рустамом Галямовым


В мэрии подтверждают, что на территории «зафиксировано движение грунта», что создаёт угрозу безопасности жителей. От застройщика потребовали незамедлительно прекратить работы по забивке свай, засыпать котлован и уплотнить грунт.

Мы направили запрос в «Атомстройкомплекс» с просьбой прокомментировать ситуацию.

Обновлено. 19.56 10 июля 2025

В пресс-службе застройщика прокомментировали
ситуацию со стройкой на улице Раевского:

В компании обращают внимание, что запрет касается забивки свай — эти работы приостановлены.

Приводим комментарий полностью.

«Ведется мониторинг состояния несущих конструкций дома по адресу ул. Раевского, 4, изменений не зафиксировано, угроза безопасности эксплуатации здания отсутствует. В настоящее время экспертная организация проводит комплексное обследование шпунтового ограждения. Забивка свай на площадке приостановлена до получения экспертного заключения и гарантии, что реализованные решения обеспечивают полную безопасность жителям. Поврежденное благоустройство будет восстановлено»,

— сообщили
в пресс-службе «Атомстройкомплекса»


Также в компании отметили, что инженерных сетей со стороны стройплощадки нет, они располагаются с другой стороны дома. «Соответственно, угрозы сетям тоже отсутствуют», — говорят в пресс-службе.


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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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19:40 Подельница Пенсионера осуждена в Нижнем Тагиле за сбыт наркотиков
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16:48 Мэрия потребовала у «Атомстройкомплекса» остановить опасную стройку в Екатеринбурге
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11:41 В Первоуральске вынесли оправдательный приговор по делу об убийстве по неосторожности
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