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Мэрия потребовала у «Атомстройкомплекса» остановить опасную стройку в Екатеринбурге
Фото: Владимир Задумин
Мэрия Екатеринбурга потребовала у «Атомстройкомплекса» остановить опасную стройку в Пионерском микрорайоне города — речь о строительстве возле жилой 26-этажки на Раевского, 4. Накануне издание Е1 опубликовало жалобы жильцов на то, что по двору возле дома пошли трещины, местами провалился грунт. Жильцы предположили, что это произошло из-за стройки по соседству. Люди опасаются, что дальнейшие строительные работы приведут к разрушению здания.
Как сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», принято решение остановить строительство.
В мэрии подтверждают, что на территории «зафиксировано движение грунта», что создаёт угрозу безопасности жителей. От застройщика потребовали незамедлительно прекратить работы по забивке свай, засыпать котлован и уплотнить грунт.
Мы направили запрос в «Атомстройкомплекс» с просьбой прокомментировать ситуацию.
Обновлено. 19.56 10 июля 2025
В пресс-службе застройщика прокомментировали
Как сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», принято решение остановить строительство.
«Власти Екатеринбурга остановили стройку, которая угрожала территории вокруг дома №4 по улице Раевского. Владельцу компании "Атомстройкомплекс" направлено требование остановить рытье котлована, из-за которого по расположенной соседней детской площадке пошли трещины»,
— пишет канал и публикует документ на имя директора «Атомстройкомплекса» Ананьева.
Документ подписан вице-мэром Рустамом Галямовым
В мэрии подтверждают, что на территории «зафиксировано движение грунта», что создаёт угрозу безопасности жителей. От застройщика потребовали незамедлительно прекратить работы по забивке свай, засыпать котлован и уплотнить грунт.
Мы направили запрос в «Атомстройкомплекс» с просьбой прокомментировать ситуацию.
Обновлено. 19.56 10 июля 2025
В пресс-службе застройщика прокомментировали
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