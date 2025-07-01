Мэрия потребовала у «Атомстройкомплекса» остановить опасную стройку в Екатеринбурге

в пресс-службе «Атомстройкомплекса»

«Ведется мониторинг состояния несущих конструкций дома по адресу ул. Раевского, 4, изменений не зафиксировано, угроза безопасности эксплуатации здания отсутствует. В настоящее время экспертная организация проводит комплексное обследование шпунтового ограждения. Забивка свай на площадке приостановлена до получения экспертного заключения и гарантии, что реализованные решения обеспечивают полную безопасность жителям. Поврежденное благоустройство будет восстановлено»,— сообщилиТакже в компании отметили, что инженерных сетей со стороны стройплощадки нет, они располагаются с другой стороны дома.— говорят в пресс-службе.