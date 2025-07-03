Из девяти вчерашних свердловских пожаров только два пришлись на жилой сектор

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В минувшую среду, 9 июля, пожарные подразделения Свердловской области потушили девять возгораний. Об этом свидетельствует сводка регионального управления МЧС России. Только два пожара пришлись на жилой сектор, в остальных случаях горели промышленные и прочие объекты.Масштабный пожар произошёл в Нижнем Тагиле на улице Черноморская. Огонь здесь охватил 120 квадратных метров, уничтожив гараж и два автомобиля. Для тушения пожара были задействованы 12 сотрудников МЧС и 4 единицы техники. Благодаря оперативной работе пожарных, огонь удалось локализовать и ликвидировать за полчаса. Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил проведения сварочных работ.В Екатеринбурге на улице Надеждинская произошло возгорание мусора в неэксплуатируемом здании. Площадь пожара была незначительной — всего 6 квадратных метров. Однако его причины также тревожны: как и в 22% случаев вчерашних пожаров этот возник из-за неосторожного обращения с огнем. На ликвидацию потребовалось всего две минуты, в операции участвовали четыре специалиста и одна единица техники.