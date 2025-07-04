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СМИ сообщают о теле женщины на мусоросортировочном комплексе в Нижнем Тагиле
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
СМИ сообщают, что в Нижнем Тагиле на мусоросортировочном комплексе обнаружили тело женщины.
Труп увидели на ленте конвейера после разгрузки мусоровоза, пишет Ura.ru ссылаясь на пресс-службе предприятия. На место тут же вызвали полицию.
Представители мусоросортировочного комплекса также добавили, что каждый мусоровоз, прибывающий на территорию комплекса, оснащен системой ГЛОНАСС, с помощью которой можно будет отследить маршрут машины. Таким образом можно будет понять из какой точки мусоровоз забрал тело.
В полиции и СК эту информацию официально ещё не комментировали.
Труп увидели на ленте конвейера после разгрузки мусоровоза, пишет Ura.ru ссылаясь на пресс-службе предприятия. На место тут же вызвали полицию.
Представители мусоросортировочного комплекса также добавили, что каждый мусоровоз, прибывающий на территорию комплекса, оснащен системой ГЛОНАСС, с помощью которой можно будет отследить маршрут машины. Таким образом можно будет понять из какой точки мусоровоз забрал тело.
В полиции и СК эту информацию официально ещё не комментировали.
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