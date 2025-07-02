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На Тюменском тракте под Камышловом опрокинулся грузовик
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня на федеральной трассе «Екатеринбург – Тюмень», в районе Камышлове опрокинулся грузовая машина. Об этом сообщили в свердловском УГИБДД.
Опрокинувшись, грузовик перекрыл половину проезжей части, в связи с чем на участке трассы, где произошло ДТП, были введены ограничения. Движение регулировали сотрудники ДПС.
На момент публикации транспортный поток восстановлен.
Подробности ДТП управлением пока не уточняются.
Опрокинувшись, грузовик перекрыл половину проезжей части, в связи с чем на участке трассы, где произошло ДТП, были введены ограничения. Движение регулировали сотрудники ДПС.
На момент публикации транспортный поток восстановлен.
Подробности ДТП управлением пока не уточняются.
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