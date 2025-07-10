Супруга ударившего пенсионерку мужчины в Екатеринбурге рассказала свою версию

– говорить мать ребёнка.

«Она ему выкручивала руки, снимала [на телефон], когда это запрещали, оскорбляла. [Она] перекинула его через своё бедро. Он упал в итоге на скамейку и потом повалился на асфальт. У него разбиты коленки, поцарапано лицо»,