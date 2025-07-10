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Супруга ударившего пенсионерку мужчины в Екатеринбурге рассказала свою версию
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Супруга мужчины, который ударил пенсионерку на детской площадке в Екатеринбурге рассказала свою версию произошедшего.
По её словам, пожилая женщина первой напала на их ребёнка.
Она также рассказала, что они с мужем написали на пожилую женщину заявление в полицию.
По данным «Четвёртого канала», на мужчину возбудили уголовного дела по статье 213 УК РФ – «хулиганство».
По её словам, пожилая женщина первой напала на их ребёнка.
«Она ему выкручивала руки, снимала [на телефон], когда это запрещали, оскорбляла. [Она] перекинула его через своё бедро. Он упал в итоге на скамейку и потом повалился на асфальт. У него разбиты коленки, поцарапано лицо»,
– говорить мать ребёнка.
Она также рассказала, что они с мужем написали на пожилую женщину заявление в полицию.
По данным «Четвёртого канала», на мужчину возбудили уголовного дела по статье 213 УК РФ – «хулиганство».
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