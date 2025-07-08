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В Академическом районе Екатеринбурга мужчина ударил пенсионерку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на детской площадке в Академическом районе между мужчиной и пожилой женщиной произошёл конфликт.
Момент недопонимания засняли очевидцы. Одно из видео опубликовали в телеграм-канале «Екатеринбург ЧП». На кадрах видно, как мужчина борется с женщиной, а между ними находится маленький мальчик, который в какой-то момент падает. Это, судя по всему, становится для мужчины «спусковым крючком», и он ударяет пенсионерку в голову. От удара женщина падает на другого ребёнка и вместе с ним стукается о невысокий забор.
По данным Е1.ru, конфликт произошёл из-за кепки. Соседи рассказали изданию, что мужчина гулял с двумя детьми, когда его старший ребёнок стал подбегать к бабушке с внучкой и хлопать её своей кепкой по голове. В какой-то момент пенсионерка не выдержала и отобрала головной убор.
В городском УМВД сообщили, что по этому поводу в территориальный ОВД никто не обращался. Информацию о случившемся зарегистрировали по публикациям в СМИ. Сейчас полиция устанавливает участников конфликта.
Момент недопонимания засняли очевидцы. Одно из видео опубликовали в телеграм-канале «Екатеринбург ЧП». На кадрах видно, как мужчина борется с женщиной, а между ними находится маленький мальчик, который в какой-то момент падает. Это, судя по всему, становится для мужчины «спусковым крючком», и он ударяет пенсионерку в голову. От удара женщина падает на другого ребёнка и вместе с ним стукается о невысокий забор.
По данным Е1.ru, конфликт произошёл из-за кепки. Соседи рассказали изданию, что мужчина гулял с двумя детьми, когда его старший ребёнок стал подбегать к бабушке с внучкой и хлопать её своей кепкой по голове. В какой-то момент пенсионерка не выдержала и отобрала головной убор.
В городском УМВД сообщили, что по этому поводу в территориальный ОВД никто не обращался. Информацию о случившемся зарегистрировали по публикациям в СМИ. Сейчас полиция устанавливает участников конфликта.
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