Во вторник на территории Свердловской области заметно увеличилось количество пожаров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За прошедшие сутки на территории Свердловской области было ликвидировано 19 пожаров, сообщают в региональном управлении МЧС России. Почти половина из них (а точнее — 11) произошли в жилом секторе.Самый крупный пожар вторника произошёл в Кушве на улице Калинина. Огонь охватил сразу два частных дома и надворные постройки, распространившись на площади в 260 квадратных метров. На борьбу с огнем выехали 12 спасателей и 5 единиц техники. Возгорание удалось локализовать за 56 минут. Предварительно установлено, что причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.В деревне Поварня огнем были охвачены надворные постройки на улице Ленина. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Силами 11 огнеборцев и 4 единиц техники возгорание удалось ликвидировать за 34 минуты. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнём.В Нижнем Тагиле на проспекте Дзержинского и в Серове на улице Ломоносова вчерашние пожары охватывали одинаковую площадь — 4 квадратных метров. И в том, и в другом случае горели вещи в квартирах пятиэтажек. Но в первом случае квартира располагалась на третьем этаже, а во втором — на верхнем. Семь нижнетагильских пожарных со своей работой справились всего за три минуты, а девять серовских — за девять.