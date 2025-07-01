Возрастное ограничение 18+
Во вторник на территории Свердловской области заметно увеличилось количество пожаров
Фото: Вечерние Ведомости
За прошедшие сутки на территории Свердловской области было ликвидировано 19 пожаров, сообщают в региональном управлении МЧС России. Почти половина из них (а точнее — 11) произошли в жилом секторе.
Самый крупный пожар вторника произошёл в Кушве на улице Калинина. Огонь охватил сразу два частных дома и надворные постройки, распространившись на площади в 260 квадратных метров. На борьбу с огнем выехали 12 спасателей и 5 единиц техники. Возгорание удалось локализовать за 56 минут. Предварительно установлено, что причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.
В деревне Поварня огнем были охвачены надворные постройки на улице Ленина. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Силами 11 огнеборцев и 4 единиц техники возгорание удалось ликвидировать за 34 минуты. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнём.
В Нижнем Тагиле на проспекте Дзержинского и в Серове на улице Ломоносова вчерашние пожары охватывали одинаковую площадь — 4 квадратных метров. И в том, и в другом случае горели вещи в квартирах пятиэтажек. Но в первом случае квартира располагалась на третьем этаже, а во втором — на верхнем. Семь нижнетагильских пожарных со своей работой справились всего за три минуты, а девять серовских — за девять.
Самый крупный пожар вторника произошёл в Кушве на улице Калинина. Огонь охватил сразу два частных дома и надворные постройки, распространившись на площади в 260 квадратных метров. На борьбу с огнем выехали 12 спасателей и 5 единиц техники. Возгорание удалось локализовать за 56 минут. Предварительно установлено, что причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.
В деревне Поварня огнем были охвачены надворные постройки на улице Ленина. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Силами 11 огнеборцев и 4 единиц техники возгорание удалось ликвидировать за 34 минуты. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнём.
В Нижнем Тагиле на проспекте Дзержинского и в Серове на улице Ломоносова вчерашние пожары охватывали одинаковую площадь — 4 квадратных метров. И в том, и в другом случае горели вещи в квартирах пятиэтажек. Но в первом случае квартира располагалась на третьем этаже, а во втором — на верхнем. Семь нижнетагильских пожарных со своей работой справились всего за три минуты, а девять серовских — за девять.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию