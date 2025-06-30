В Нижнем Тагиле дед за рублём сбил старушку на пешеходном переходе





– рассказали в пресс-группе. «В результате дорожного происшествия пожилая женщина получила травмы различной степени тяжести, бригадой скорой медицинской помощи доставлена в ГБУЗ СО "Демидовская городская больница №2"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня утром, около 10.00, в Нижнем Тагиле на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома №13 на улице Пархоменко сбили пенсионерку.Как сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское», 73-летнюю женщину сбил 74-летний мужчина на автомобиле Geely.Установлено, что водительский стаж деда 43 года. В этом году к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. При беседе с инспекторами ДПС пояснил, что поздно заметил старушку.Кроме этого, сотрудники ГИБДД, обследовав место ДТП, выявили дорожные дефекты, выразившиеся в отсутствии дорожного знака «1.23» («Дети») с табличкой «8.2» («Зона действия»). В связи с этим обслуживающей организации было выдано предписание установить нужный знак.