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СМИ сообщают об аварии на электросетях в Юго-Западном районе Екатеринбурга
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
СМИ сообщают, что в Юго-Западном районе Екатеринбурга из-за аварии на электросетях без света остался целый квартал.
По данным 66.ru, электричество отключилось в квадрате улиц Академика Бардина – Ясная – Серафимы Дерябиной. Там находится Медгородок.
В компании «Россети Урал» изданию сообщили, специалисты уже приступили к ремонту. Вернуть свет обещают за полтора-два часа.
По данным 66.ru, электричество отключилось в квадрате улиц Академика Бардина – Ясная – Серафимы Дерябиной. Там находится Медгородок.
В компании «Россети Урал» изданию сообщили, специалисты уже приступили к ремонту. Вернуть свет обещают за полтора-два часа.
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