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В Берёзовском с работодателя пострадавшего от упавшего на руку мешка с рыбой работнику взыскали компенсацию
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Берёзовском по иску прокуратуры с ООО «Уралрыба» суд взыскал моральную компенсацию в пользу работника, который получил перелом от упавшего на руку мешка с рыбой.
Как рассказали в телеграм-канале свердловской прокуратуры, несчастный случай, о котором идёт речь, произошёл в июле 2024 года. Мужчина перевозил поддоны с рыбой с помощью погрузчика. В какой-то момент с верхних поддонов начали падать мешки с рыбой весом от 25 до 80 килограмм, и один из них упал мужчине на руку, в результате чего он получил перелом пальцев.
После этого случая, начиная с июля и вплоть до сентября, он находился на больничном, но даже после него не смог вернуться к трудовым обязанностям из-за сильных болей, в связи с чем написал заявление на увольнение по собственному желанию.
Так как к несчастному случаю привело отсутствие технологической карты, прокуратурой в интересах пострадавшего работника был направлен иск к работодателю.
Суд удовлетворил исковые требование прокурора и взыскал с предприятия 200 тысяч рублей моральной компенсации. После того как решение суда вступит в силу прокуратура намерена проконтролировать фактическое его исполнение.
Как рассказали в телеграм-канале свердловской прокуратуры, несчастный случай, о котором идёт речь, произошёл в июле 2024 года. Мужчина перевозил поддоны с рыбой с помощью погрузчика. В какой-то момент с верхних поддонов начали падать мешки с рыбой весом от 25 до 80 килограмм, и один из них упал мужчине на руку, в результате чего он получил перелом пальцев.
После этого случая, начиная с июля и вплоть до сентября, он находился на больничном, но даже после него не смог вернуться к трудовым обязанностям из-за сильных болей, в связи с чем написал заявление на увольнение по собственному желанию.
Так как к несчастному случаю привело отсутствие технологической карты, прокуратурой в интересах пострадавшего работника был направлен иск к работодателю.
«В соответствии с заключением государственного инспектора труда произошедшее квалифицировано как несчастный случай на производстве, причинами которого явилось отсутствие технологической карты в обособленном подразделении ООО "Уралрыба" с указанием мест размещения поддонов с замороженной рыбой в морозильной камере.
Вышесказанное привело к укладыванию поддонов с рыбой способом, не исключающим возможность их падения, опрокидывания»,
Вышесказанное привело к укладыванию поддонов с рыбой способом, не исключающим возможность их падения, опрокидывания»,
– пояснили в ведомстве.
Суд удовлетворил исковые требование прокурора и взыскал с предприятия 200 тысяч рублей моральной компенсации. После того как решение суда вступит в силу прокуратура намерена проконтролировать фактическое его исполнение.
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