В Берёзовском с работодателя пострадавшего от упавшего на руку мешка с рыбой работнику взыскали компенсацию

– пояснили в ведомстве.

«В соответствии с заключением государственного инспектора труда произошедшее квалифицировано как несчастный случай на производстве, причинами которого явилось отсутствие технологической карты в обособленном подразделении ООО "Уралрыба" с указанием мест размещения поддонов с замороженной рыбой в морозильной камере.Вышесказанное привело к укладыванию поддонов с рыбой способом, не исключающим возможность их падения, опрокидывания»,