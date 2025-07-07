Работникам «Тагиллифта», из-за халатности которых в 2023 году девушку зажало между этажами, назначили штрафы

– сказали в пресс-службе.

«Мировой судья судебного участка № 1 Тагилстроевского судебного района Зинаида Чистякова признала работников ООО «СП «Тагиллифт» Игоря П. (начальника участка) и Максима Г. (электромеханика) виновными в административном правонарушении, предусмотренного частью 2 статьи 9.1.1 КоАП РФ – "Нарушение требований к обеспечению безопасности лифтов, создающее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан либо возникновение аварии"»,