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Работникам «Тагиллифта», из-за халатности которых в 2023 году девушку зажало между этажами, назначили штрафы
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Двух работников «Тагиллифта» признали виновными в инциденте с лифтом в доме на улице Удовенко, 10 в Нижнем Тагиле в 2023 году и назначали им штрафы.
Напомним, вечером 21 октября 2023 года в шестом подъезде женщина стала заходить в лифт с ребёнком в коляске, когда кабина вдруг стала поднимать. Мать успела завезти коляску внутрь, но сама зайти не успела, и её зажало между этажами.
В результате женщина получила множество переломов. Вред, который был нанесён её здоровью, был квалифицирован как тяжкий.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, специалисты уральского управления Ростехнадзора, проводившие техническое расследование инцидента, установили, что ответственными не были своевременные и качественные ежесменные осмотры. Также не было проведено техническое обслуживание в соответствии с руководством по эксплуатации лифта.
В качестве наказания начальнику участка был назначен штраф в размере 25 тысяч рублей, а электромеханику – 4,5 тысячи рублей. Отмечается, что суд принял во внимание положительные данные о личности правонарушителей и признание ими своей вине.
Постановления в законную силу не вступили.
Уголовное дело в отношении электромеханика было прекращено в 2024 году в связи с примирением с потерпевшей. Сообщается, что обвиняемый полностью загладил причинённый вред, выплатив компенсацию.
Напомним, вечером 21 октября 2023 года в шестом подъезде женщина стала заходить в лифт с ребёнком в коляске, когда кабина вдруг стала поднимать. Мать успела завезти коляску внутрь, но сама зайти не успела, и её зажало между этажами.
В результате женщина получила множество переломов. Вред, который был нанесён её здоровью, был квалифицирован как тяжкий.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, специалисты уральского управления Ростехнадзора, проводившие техническое расследование инцидента, установили, что ответственными не были своевременные и качественные ежесменные осмотры. Также не было проведено техническое обслуживание в соответствии с руководством по эксплуатации лифта.
«Мировой судья судебного участка № 1 Тагилстроевского судебного района Зинаида Чистякова признала работников ООО «СП «Тагиллифт» Игоря П. (начальника участка) и Максима Г. (электромеханика) виновными в административном правонарушении, предусмотренного частью 2 статьи 9.1.1 КоАП РФ – "Нарушение требований к обеспечению безопасности лифтов, создающее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан либо возникновение аварии"»,
– сказали в пресс-службе.
В качестве наказания начальнику участка был назначен штраф в размере 25 тысяч рублей, а электромеханику – 4,5 тысячи рублей. Отмечается, что суд принял во внимание положительные данные о личности правонарушителей и признание ими своей вине.
Постановления в законную силу не вступили.
Уголовное дело в отношении электромеханика было прекращено в 2024 году в связи с примирением с потерпевшей. Сообщается, что обвиняемый полностью загладил причинённый вред, выплатив компенсацию.
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