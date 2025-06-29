Чёртова дюжина пожаров случилась в Свердловской области в первый день недели

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За прошедшие сутки на территории Свердловской области было ликвидировано 13 пожаров, сообщает региональное управление МЧС России. Только один из них возник в жилом секторе, в остальных случаях гаражи, склады, автомобили.Самый крупный пожар — не только за сутки, но и за долгий период, ― произошёл в Екатеринбурге на улице Монтажников. О том, как проходило тушение складского помещения, Вечерние Ведомости рассказывали ранее. Остаётся только отметить, что в итоге площадь пожара выросла до 3500 квадратных метров, а борьба с ним закончилась только ночью.Ещё один екатеринбургский пожар произошёл на улице Листопадная. Здесь огонь охватил гараж и распространился на 30 квадратных метров. Ситуацию пожарным удалось взять под контроль за 17 минут.В муниципальном округе Богданович вспыхнули два садовых дома. Огонь охватил кровлю и стены на общей площади 29 квадратных метров. Стихию удалось усмирить за 19 минут усилиями 10 пожарных и трёх единиц техники. Иронично, но происходило это в садовом товариществе, название которого «Пламя».В Серове на улице 4-й Пятилетки огонь уничтожил легковой автомобиль. Пожарные прибыли оперативно — пламя, распространившееся на площади 6 квадратных метров, было потушено всего за 3 минуты. Чуть больше — 10 минут — заняло тушение загоревшегося мусора в заброшке у пожарных Нижнего Тагила. Но и горело в данном случае чуть более масштабно — на площади в десять квадратных метров. Пожарные дознаватели после осмотра места происшествия заподозрили поджог.