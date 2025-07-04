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Информацию об иголках в купленных в Екатеринбурге фруктах назвали фейком
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Информацию о том, что в Екатеринбурге шестилетний мальчик чуть не проглотил иголку, когда ел персик назвали фейком.
Ранее телеграм-канал Ural Mash опубликовал видео, на котором женщина показывала, как из персиков торчат иголки, параллельно рассказывая, что её сын укололся об одну из них, кусая фрукт. С её слов, персики она купила в обычном ларьке на улице Победы, 65.
В телеграм-канале «Антитеррор Урал» сообщили, что после того, как в сети появилась эта информация, силовые ведомства организовали проверку, но не смогли найти торговую точку, которая упоминалась в СМИ.
Также, по данным ресурса, в уполномоченные органы никто по поводу обнаруженных в персиках иголках не обращался.
Ранее телеграм-канал Ural Mash опубликовал видео, на котором женщина показывала, как из персиков торчат иголки, параллельно рассказывая, что её сын укололся об одну из них, кусая фрукт. С её слов, персики она купила в обычном ларьке на улице Победы, 65.
В телеграм-канале «Антитеррор Урал» сообщили, что после того, как в сети появилась эта информация, силовые ведомства организовали проверку, но не смогли найти торговую точку, которая упоминалась в СМИ.
«На указанной территории ведётся разрозненная уличная торговля, но подтверждений инцидента не выявлено. Продавцы, работающие в этом районе, не располагают сведениями о подобных случаях и отрицают наличие инородных предметов во фруктах»,
– написали в телеграм-канале.
Также, по данным ресурса, в уполномоченные органы никто по поводу обнаруженных в персиках иголках не обращался.
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