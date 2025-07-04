Информацию об иголках в купленных в Екатеринбурге фруктах назвали фейком

– написали в телеграм-канале.

«На указанной территории ведётся разрозненная уличная торговля, но подтверждений инцидента не выявлено. Продавцы, работающие в этом районе, не располагают сведениями о подобных случаях и отрицают наличие инородных предметов во фруктах»,