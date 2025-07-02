Сразу с двумя «львятами» столкнулась Audi в Верхней Пышме





рассказали в областном УГИБДД. «Среди пассажиров трамваев пострадавших нет. В автомобиле находилась 15-летняя дочь водителя, которая получила травму головы и была доставлена в медицинское учреждение»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня утром на Успенском проспекте в Верхней Пышме сразу с двумя «Львятами» – трамваями 333-го маршрута – столкнулась Audi A3.По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и выехал на трамвайную линию. В результате ДТП пострадала пассажирка легкового автомобиля.По словам водителя, он торопился довезти дочку до трамвайной остановки, так как опаздывал на тренировку.Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины административного производства по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ за выезд на встречную полосу.