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Сразу с двумя «львятами» столкнулась Audi в Верхней Пышме
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня утром на Успенском проспекте в Верхней Пышме сразу с двумя «Львятами» – трамваями 333-го маршрута – столкнулась Audi A3.
По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и выехал на трамвайную линию. В результате ДТП пострадала пассажирка легкового автомобиля.
По словам водителя, он торопился довезти дочку до трамвайной остановки, так как опаздывал на тренировку.
Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины административного производства по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ за выезд на встречную полосу.
По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и выехал на трамвайную линию. В результате ДТП пострадала пассажирка легкового автомобиля.
«Среди пассажиров трамваев пострадавших нет. В автомобиле находилась 15-летняя дочь водителя, которая получила травму головы и была доставлена в медицинское учреждение»,
– рассказали в областном УГИБДД.
По словам водителя, он торопился довезти дочку до трамвайной остановки, так как опаздывал на тренировку.
Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины административного производства по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ за выезд на встречную полосу.
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