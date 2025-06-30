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В Нижнем Тагиле Lexus снёс ограждение и упал с моста
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Нижнем Тагиле Lexus снёс ограждение на мосту, через реку Тагил, и упал в воду. В результате ДТП погиб водитель и два пассажира.
Авария произошла в ночь на 8 июля около 00.40, сообщает свердловское УГИБДД. По предварительным данным, 19-летний водитель не справился с управлением, когда выезжал с проспекта Ленина на улицу Челюскинцев, и допустил наезд на ограждение с последующем опрокидыванием в воду. В результате ДТП погиб сам водитель и две 20-летнией пассажирки.
Авария произошла в ночь на 8 июля около 00.40, сообщает свердловское УГИБДД. По предварительным данным, 19-летний водитель не справился с управлением, когда выезжал с проспекта Ленина на улицу Челюскинцев, и допустил наезд на ограждение с последующем опрокидыванием в воду. В результате ДТП погиб сам водитель и две 20-летнией пассажирки.
«На месте происшествия продолжают работать сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Проводятся все необходимые процессуальные действия для установления полной картины произошедшего»,
– сказали в управлении.
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