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СМИ сообщают об утонувшем мальчике на Черноисточинском пруду
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что на Черноисточинском пруду утонул девятилетний мальчик.
О трагедии пишет TagilCity. По данным издания, трагедия произошла, когда ребёнок был на рыбалке. С кем мальчик находился в этот момент, не уточняется.
В МЧС косвенно подтвердили информацию о случившемся, сообщив, что на водных объектах региона было зарегистрировано одно происшествие, связанное с гибелью ребёнка.
О трагедии пишет TagilCity. По данным издания, трагедия произошла, когда ребёнок был на рыбалке. С кем мальчик находился в этот момент, не уточняется.
В МЧС косвенно подтвердили информацию о случившемся, сообщив, что на водных объектах региона было зарегистрировано одно происшествие, связанное с гибелью ребёнка.
«В Горноуральском муниципальном округе на акватории Черноисточинского пруда погиб несовершеннолетний»,
– говорится в сообщении спасателей.
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