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В выходные в Свердловской области ликвидировано почти 30 пожаров

18.46 Понедельник, 7 июля 2025
Фото: МЧС по Свердловской области
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За прошедшие выходные, 5 и 6 июля, пожарно-спасательные подразделения Свердловской области ликвидировали 29 возгораний. По данным МЧС России, в субботу было потушено 12 пожаров, в воскресенье — 17. Погиб один человек, ещё один госпитализирован. Пять человек спасены.

В субботу в жилом секторе области произошло 8 пожаров. Самым масштабным стал пожар в селе Кунара, где за несколько десятков минут сгорели частный дом, гараж, дача и хозяйственные постройки на общей площади 252 квадратных метра. Стихию тушили 12 человек с помощью пяти машин.

В селе Раскатиха пламя уничтожило частную баню, дровяник и конюшню на площади 50 квадратных метров. Девять пожарных и четыре машины боролись с огнём более получаса. В тот же день в Артёмовском на улице Акулова сгорели стена и домашние вещи в квартире на первом этаже трёхэтажного дома. Огонь удалось ликвидировать за 5 минут силами восьми пожарных и трёх единиц техники. При этом из дома пришлось эвакуироваться 10 жильцам, почуявшим едкий дым.

По данным МЧС, в субботу наиболее частыми причинами возгораний стали короткие замыкания и неисправность электропроводки, а также неосторожное обращение с огнём и нарушение правил эксплуатации печей.

В воскресенье, 6 июля, ситуация усугубилась: за сутки спасатели ликвидировали уже 17 пожаров, пять из которых пришлись на жилой сектор. Не обошлось без трагедии.

В деревне Монастырка на Юбилейной улице сгорел частный дом. Пожар площадью 100 квадратных метров тушили 10 специалистов. Причиной стало неосторожное курение. На месте происшествия была найдена бездыханной хозяйка недвижимости.

Ещё более крупный пожар (зато без погибших) произошёл в Екатеринбурге на улице Депутатская. Пламя охватило два частных дома и автосервис. Площадь пожара достигла 500 квадратных метров. С огнём боролись 32 человека и 11 единиц техники. В данном случае пострадал мужчина, которого с места происшествия увезли в больницу.

Пятерых человек удалось спасти пожарным в Верхнем Дуброво. Все спасённые находились в квартире на четвёртом этаже пятиэтажки. Площадь пожара была небольшой — всего 4 квадрата, но без своевременных действий спасателей могла случиться беда.

Как отмечают в МЧС, в воскресный день в 11% случаев причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём, в 5% — нарушение правил при эксплуатации печей. Причины остальных пожаров устанавливаются дознавателями.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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15:25 В транспортную систему Екатеринбурга хотят внедрить беспилотные трамваи
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13:58 В Россельхознадзоре назвали одну из причин отказа в перелёте питомцам
13:43 20 подростков на улице обнаружили полицейские в ночное время в Екатеринбурге
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11:30 СМИ сообщают об убийстве на Ангарской в Екатеринбурге
11:09 Опекуншу из Белоярского района за истязание пятерых детей приговорили к условному сроку
10:27 В Екатеринбурге в 15-й раз стартовала международная промышленная выставка «Иннопром»
09:53 Небольшие дожди и грозы пройдут в Свердловской области
09:36 Жители Свердловской области назвали главные источники мотивации на работе
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