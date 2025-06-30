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Девочка сломала ключицу во время игры в екатеринбургском парке Чкалова
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В парке Чкалова в Екатеринбурге шестилетняя девочка получила перелом ключицу, упав с тренажера из-за сломавшегося крепления. Площадкой уже заинтересовались в прокуратуре, а в СК возбудили уголовное дело.
Мать пострадавшей девочки рассказала E1.ru, что её дочка повисла на гимнастическом кольце и упала. На следующей день ребёнок пожаловался на сильную боль, и женщина поехала в травмпункт, где поставили диагноз «перелом правой ключицы».
Известно, что несчастный случай произошёл 5 июля 2025 года.
По данным прокуратуры, техническим обслуживанием игровой площадки, где оборвался трос гимнастического кольца, занимается муниципальное специализированное автономное учреждение «Екатеринбургское лесничество». Сейчас ведомство намерено дать правовую оценку соблюдению организацией требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при установке указанной конструкции на предмет ее безопасности.
Кроме этого, сотрудники надзорного ведомства собираются установить ответственного за надлежащее состояние детского игрового и спортивного оборудования в парке.
В следственном управлении СК по Свердловской области после случившегося возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ – «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Об установленных обстоятельствах и ходе расследование будут докладывать председателю СК, сообщили в Следкоме.
Мать пострадавшей девочки рассказала E1.ru, что её дочка повисла на гимнастическом кольце и упала. На следующей день ребёнок пожаловался на сильную боль, и женщина поехала в травмпункт, где поставили диагноз «перелом правой ключицы».
Известно, что несчастный случай произошёл 5 июля 2025 года.
По данным прокуратуры, техническим обслуживанием игровой площадки, где оборвался трос гимнастического кольца, занимается муниципальное специализированное автономное учреждение «Екатеринбургское лесничество». Сейчас ведомство намерено дать правовую оценку соблюдению организацией требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при установке указанной конструкции на предмет ее безопасности.
Кроме этого, сотрудники надзорного ведомства собираются установить ответственного за надлежащее состояние детского игрового и спортивного оборудования в парке.
В следственном управлении СК по Свердловской области после случившегося возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ – «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Об установленных обстоятельствах и ходе расследование будут докладывать председателю СК, сообщили в Следкоме.
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