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В Лесном будут судить местного жителя, который спалил городскую ёлку
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Лесном собираются судить 46-летнего местного жителя, который в новогоднюю ночь решил запустить салют недалеко от городской ёлки и случайно спалил её.
О том, как он устроил «фаер-шоу», мы рассказывали здесь. В прокуратуре о произошедшем в ту ночь поведали чуть подробнее.
В итоге огонь уничтожил имущество, принадлежащее городскому округу, в том числе саму ёлку. Общая сумма ущерба составила свыше 497 тыс. рублей.
Свою вину мужчина признал, но с суммой ущерба он не согласен. Уголовное дело по статье 168 УК РФ («уничтожение чужого имущества») направлено в суд.
О том, как он устроил «фаер-шоу», мы рассказывали здесь. В прокуратуре о произошедшем в ту ночь поведали чуть подробнее.
«[Обвиняемый] не зафиксировал пиротехнические изделия на горизонтальной твердой поверхности, что впоследствии привело к опрокидыванию батареи салютов и разлету горящих улетающих частей пиротехнического изделия по горизонтальным траекториям с последующим столкновением с горючими элементами световой елки»,
– пишет ведомство.
В итоге огонь уничтожил имущество, принадлежащее городскому округу, в том числе саму ёлку. Общая сумма ущерба составила свыше 497 тыс. рублей.
Свою вину мужчина признал, но с суммой ущерба он не согласен. Уголовное дело по статье 168 УК РФ («уничтожение чужого имущества») направлено в суд.
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