В Лесном будут судить местного жителя, который спалил городскую ёлку

«[Обвиняемый] не зафиксировал пиротехнические изделия на горизонтальной твердой поверхности, что впоследствии привело к опрокидыванию батареи салютов и разлету горящих улетающих частей пиротехнического изделия по горизонтальным траекториям с последующим столкновением с горючими элементами световой елки»,