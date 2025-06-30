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Два человека пострадали при столкновении Volkswagen с мотоциклом в Первоуральске
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В минувшее воскресенье, 6 июля, около 19.00 в Первоуральске на нерегулируемом перекрёстке возле дома на Трубников, 19 столкнулись мотоцикл PitonMoto и легковой автомобиль Volkswagen Jetta. В результате ДТП пострадали мотоциклист и его пассажир.
По предварительным данным, столкновение произошло, когда Volkswagen поворачивал налево. PitonMoto в этот момент ехал на встречной полосе.
Установлено, что пассажир ехал без мотошлема. На него составили протокол по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ. Водитель мотоцикла, как выяснилось, прав категории «А» не имеет. В момент ДТП был пьян – освидетельствование показало 1.161 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. На мотоциклиста составили несколько протоколов: по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за вождение без прав; по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ за выезд на встречную полосу; по части 2 статьи 12.3 КоАП РФ за отсутствие при себе документов на мотоцикл; по статье 12.6 КоАП РФ за то, что пассажир был без мотошлема; по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за пьяную езду.
Отмечается, что ранее мотоциклист привлекался к административной ответственности 33 раз.
У водителя автомобиля стаж вождения 5 лет. На него протоколы не составляли.
По факту аварии проводится проверка.
По предварительным данным, столкновение произошло, когда Volkswagen поворачивал налево. PitonMoto в этот момент ехал на встречной полосе.
«В результате ДТП пострадали мотоциклист и его пассажир. Их бригадой скорой медицинской помощи доставлены в ГБ №1 Первоуральска»,
– сообщили в УГБИДД по Свердловской области.
Установлено, что пассажир ехал без мотошлема. На него составили протокол по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ. Водитель мотоцикла, как выяснилось, прав категории «А» не имеет. В момент ДТП был пьян – освидетельствование показало 1.161 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. На мотоциклиста составили несколько протоколов: по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за вождение без прав; по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ за выезд на встречную полосу; по части 2 статьи 12.3 КоАП РФ за отсутствие при себе документов на мотоцикл; по статье 12.6 КоАП РФ за то, что пассажир был без мотошлема; по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за пьяную езду.
Отмечается, что ранее мотоциклист привлекался к административной ответственности 33 раз.
У водителя автомобиля стаж вождения 5 лет. На него протоколы не составляли.
По факту аварии проводится проверка.
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