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В выходные в Свердловской области горел один гектар леса

12.03 Понедельник, 7 июля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Об одном действующем пожаре в лесах Свердловской области сообщала «Авиалесоохрана» в минувшие выходные.

По данным лесопожарной службы на 02.00 6 июля 2025 года, на землях лесного фонда действовало одно возгорание на площади одного гектара. Согласной последней оперативной сводке, в лесах региона не осталось природных пожар.

Всего на сегодняшний день на территории России действуют 59 лесных пожаров на площади 12 461 гектара, из них 9 186 гектаров – в Бурятии.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:29 Куда сходить в Екатеринбурге с 7 по 13 июля
16:40 Прогулка за хворостом в Свердловской области обернулась спасением собаки из колодца
16:17 СУБР прокомментировал приглашение рабочих из Индии на рудник
15:58 В Екатеринбурге и других городах задержаны и отменены рейсы
15:03 В Екатеринбурге ищут очевидцев ночного ДТП с четырьмя автомобилями на улице Челюскинцев
14:04 В Североуральск приедут рабочие из Индии для работы на СУБРе
13:43 Уроженец Петрокаменского Евгений Марков стал девятикратным победителем марафона «Конжак»
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11:49 В Березовском водитель отвлёкся на очки и сбил подростка на тротуаре
11:33 Лесной пожар в Свердловской области: горит 1 гектар
17:42 В Екатеринбурге на маршрут №18 вышел первый в России пятисекционный трамвай
17:27 В Кольцово задержали пассажира с 52 флаконами духов из магазина «Все по 5»
17:09 В Екатеринбурге перед судом предстал мужчина по делу о развратных действиях в отношении ребёнка
16:43 В Свердловской области за три месяца пропали 23 ребёнка
16:00 В Свердловской области 6 июля ожидается сильный ветер до 18 м/с
15:31 Шесть городов Свердловской области примут фестиваль креативных индустрий в августе
14:32 В Екатеринбурге на южном берегу Шарташа обустроят новое место встреч и спуск к воде
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