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В выходные в Свердловской области горел один гектар леса
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Об одном действующем пожаре в лесах Свердловской области сообщала «Авиалесоохрана» в минувшие выходные.
По данным лесопожарной службы на 02.00 6 июля 2025 года, на землях лесного фонда действовало одно возгорание на площади одного гектара. Согласной последней оперативной сводке, в лесах региона не осталось природных пожар.
Всего на сегодняшний день на территории России действуют 59 лесных пожаров на площади 12 461 гектара, из них 9 186 гектаров – в Бурятии.
По данным лесопожарной службы на 02.00 6 июля 2025 года, на землях лесного фонда действовало одно возгорание на площади одного гектара. Согласной последней оперативной сводке, в лесах региона не осталось природных пожар.
Всего на сегодняшний день на территории России действуют 59 лесных пожаров на площади 12 461 гектара, из них 9 186 гектаров – в Бурятии.
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