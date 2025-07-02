В Екатеринбурге ищут очевидцев ночного ДТП с четырьмя автомобилями на улице Челюскинцев

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Госавтоинспекция Свердловской области разыскивает свидетелей аварии, произошедшей в Екатеринбурге ночью 6 июля. Около 2.30 на улице Челюскинцев столкнулись четыре автомобиля. Предполагаемый виновник происшествия скрылся с места ДТП.По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Шевроле Нива», двигаясь в сторону улицы Свердлова, выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя другими машинами. После аварии он покинул место происшествия пешком. Свидетели утверждают, что у мужчины были признаки алкогольного опьянения.В результате аварии пострадали водитель и пассажиры одного из автомобилей. Пострадавшие были доставлены в больницу.Инспекторы продолжают проверку и просят всех, кто может обладать какой-либо информацией о случившемся, обращаться по телефонам: 02, 112 или 8-950-201-27-89.