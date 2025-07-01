В Свердловской области за сутки — 12 пожаров и одно происшествие на воде

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области за минувшие сутки спасатели ликвидировали 12 пожаров. Об этом сообщает МЧС России по региону. Большинство возгораний произошло в жилом секторе — таких случаев зафиксировано восемь.Среди наиболее серьёзных происшествий — пожар в селе Кунара, где на улице Советской сгорели частный дом, гараж, дача и надворные постройки. Огонь охватил территорию в 252 квадратных метра. В тушении участвовали 12 человек и 5 единиц техники. Причиной возгорания стал аварийный режим электропроводки.В Артёмовском на улице Акулова загорелись стена и домашние вещи в квартире на первом этаже трёхэтажного дома. Из здания эвакуировались 10 человек, обошлось без пострадавших. Пожарные справились с огнём за пять минут. В тушении были задействованы восемь специалистов и три единицы техники.На улице Николая Подкина в селе Раскатиха выгорели частная баня, конюшня и дровяник. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки. Пожарные работали на месте чуть больше получаса.В Нижнем Тагиле на Октябрьском проспекте загорелся мусор в контейнерной камере многоэтажного дома. Огонь охватил 18 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям шести сотрудников МЧС и двух единиц техники пожар удалось ликвидировать за пять минут.В Невьянске на улице Ляхина зафиксировано возгорание чердачного перекрытия сауны в частном доме — повреждения составили всего один квадратный метр. Огонь потушили за две минуты.Кроме пожаров, в регионе зарегистрировано одно происшествие на воде: в Реже, на акватории Режевского водохранилища, погиб мужчина. Подробности трагедии не уточняются.