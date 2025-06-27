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В Березовском водитель отвлёкся на очки и сбил подростка на тротуаре

11.49 Воскресенье, 6 июля 2025
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
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Вечером 5 июля в Березовском произошло ДТП, в результате которого пострадал 14-летний пешеход. Авария случилась около 19:40 возле дома № 8А на улице Строителей, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

По данным ГИБДД, за рулём автомобиля Hyundai Accent находился 37-летний мужчина с 12-летним водительским стажем. По его словам, во время движения он попытался поднять упавшие очки и на мгновение отвлёкся от дороги. Машина врезалась в бетонное ограждение, а затем сбила подростка, шедшего по тротуару.

Мальчик получил травмы, его осмотрела бригада скорой помощи. Пострадавшего доставили в детскую городскую больницу № 9 Екатеринбурга. Госпитализация не понадобилась — ему назначено амбулаторное лечение.

Как уточнили в Госавтоинспекции, водитель был трезв и ранее не привлекался к административной ответственности. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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15:03 В Екатеринбурге ищут очевидцев ночного ДТП с четырьмя автомобилями на улице Челюскинцев
14:04 В Североуральск приедут рабочие из Индии для работы на СУБРе
13:43 Уроженец Петрокаменского Евгений Марков стал девятикратным победителем марафона «Конжак»
12:54 В Свердловской области за сутки — 12 пожаров и одно происшествие на воде
11:49 В Березовском водитель отвлёкся на очки и сбил подростка на тротуаре
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17:27 В Кольцово задержали пассажира с 52 флаконами духов из магазина «Все по 5»
17:09 В Екатеринбурге перед судом предстал мужчина по делу о развратных действиях в отношении ребёнка
16:43 В Свердловской области за три месяца пропали 23 ребёнка
16:00 В Свердловской области 6 июля ожидается сильный ветер до 18 м/с
15:31 Шесть городов Свердловской области примут фестиваль креативных индустрий в августе
14:32 В Екатеринбурге на южном берегу Шарташа обустроят новое место встреч и спуск к воде
13:50 В Екатеринбурге появится улица имени Алексея Балабанова
12:29 Мошенники продают поддельные билеты на матч звёзд хоккея в Екатеринбурге
11:59 Суд частично удовлетворил иск екатеринбургского правозащитника к ГУФСИН
20:59 Итогами особого противопожарного режима поделились в МЧС Свердловской области
20:22 В массовом ДТП на трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган» пострадали дети
20:17 Реку Нейва загрязнял Алапаевский горводоканал
19:20 Ирбитские подростки на угнанной машине «доехали» до суда
19:09 Живущей под Богдановичем рыжей худышке ищут новый дом
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