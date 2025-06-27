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В Березовском водитель отвлёкся на очки и сбил подростка на тротуаре
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Вечером 5 июля в Березовском произошло ДТП, в результате которого пострадал 14-летний пешеход. Авария случилась около 19:40 возле дома № 8А на улице Строителей, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
По данным ГИБДД, за рулём автомобиля Hyundai Accent находился 37-летний мужчина с 12-летним водительским стажем. По его словам, во время движения он попытался поднять упавшие очки и на мгновение отвлёкся от дороги. Машина врезалась в бетонное ограждение, а затем сбила подростка, шедшего по тротуару.
Мальчик получил травмы, его осмотрела бригада скорой помощи. Пострадавшего доставили в детскую городскую больницу № 9 Екатеринбурга. Госпитализация не понадобилась — ему назначено амбулаторное лечение.
Как уточнили в Госавтоинспекции, водитель был трезв и ранее не привлекался к административной ответственности. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.
По данным ГИБДД, за рулём автомобиля Hyundai Accent находился 37-летний мужчина с 12-летним водительским стажем. По его словам, во время движения он попытался поднять упавшие очки и на мгновение отвлёкся от дороги. Машина врезалась в бетонное ограждение, а затем сбила подростка, шедшего по тротуару.
Мальчик получил травмы, его осмотрела бригада скорой помощи. Пострадавшего доставили в детскую городскую больницу № 9 Екатеринбурга. Госпитализация не понадобилась — ему назначено амбулаторное лечение.
Как уточнили в Госавтоинспекции, водитель был трезв и ранее не привлекался к административной ответственности. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.
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