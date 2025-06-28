Лесной пожар в Свердловской области: горит 1 гектар

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области продолжаются работы по ликвидации лесного пожара. Как сообщает ФБУ «Авиалесоохрана», по состоянию на 02.00 6 июля на землях лесного фонда в регионе действовал один очаг. Площадь, пройденная огнём, составляет 1 гектар.По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на территории страны действовало 37 лесных пожаров. Общая площадь, охваченная огнём, составила 15 185 гектаров. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Республике Бурятия и Красноярском крае.Напомним, 4 июля в Свердловской области перестал действовать особый противопожарный режим. Решение о его отмене было принято региональным правительством накануне. Власти объяснили это стабилизацией пожарной обстановки в регионе.