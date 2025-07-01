В Екатеринбурге перед судом предстал мужчина по делу о развратных действиях в отношении ребёнка

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в преступлениях сексуального характера. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.По информации Следственного комитета, в январе 2024 года обвиняемый вступил в переписку с малолетней девочкой в одном из мессенджеров. Зная, что общается с ребёнком, он направил ей изображения и видеозаписи порнографического характера. Действия мужчины квалифицированы по части 2 статьи 135 УК РФ («Развратные действия в отношении малолетней») и статье 242 УК РФ («Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов»).Как сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, подозреваемого установили и задержали оперативники подразделения по борьбе с киберпреступностью. Он проживал в квартире на улице Машиностроителей и не имел официального трудоустройства. При задержании у него изъяли телефон, с которого велась переписка с потерпевшей.После задержания в отношении мужчины избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.