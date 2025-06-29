В Свердловской области за три месяца пропали 23 ребёнка

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Во втором квартале 2025 года на горячую линию поискового отряда «Прорыв» поступило 89 заявок о пропавших без вести людях. Об этом говорится в опубликованной статистике организации. Из общего числа обращений 23 касались исчезновения детей.По данным отряда, за три месяца были найдены живыми 44 человека. Двое — погибли. В четырёх случаях поиски продолжаются — люди числятся без вести пропавшими. Ещё по 15 заявкам поиски были закрыты. Всего среди заявок числились 21 взрослый и 23 ребёнка.Поисковые мероприятия проводились как в городской среде, так и в лесополосе. Добровольцы обследовали водоёмы, а также применяли беспилотные летательные аппараты.