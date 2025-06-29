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В Свердловской области за три месяца пропали 23 ребёнка

16.43 Суббота, 5 июля 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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Во втором квартале 2025 года на горячую линию поискового отряда «Прорыв» поступило 89 заявок о пропавших без вести людях. Об этом говорится в опубликованной статистике организации. Из общего числа обращений 23 касались исчезновения детей.

По данным отряда, за три месяца были найдены живыми 44 человека. Двое — погибли. В четырёх случаях поиски продолжаются — люди числятся без вести пропавшими. Ещё по 15 заявкам поиски были закрыты. Всего среди заявок числились 21 взрослый и 23 ребёнка.

Поисковые мероприятия проводились как в городской среде, так и в лесополосе. Добровольцы обследовали водоёмы, а также применяли беспилотные летательные аппараты.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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17:09 В Екатеринбурге перед судом предстал мужчина по делу о развратных действиях в отношении ребёнка
16:43 В Свердловской области за три месяца пропали 23 ребёнка
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15:31 Шесть городов Свердловской области примут фестиваль креативных индустрий в августе
14:32 В Екатеринбурге на южном берегу Шарташа обустроят новое место встреч и спуск к воде
13:50 В Екатеринбурге появится улица имени Алексея Балабанова
12:29 Мошенники продают поддельные билеты на матч звёзд хоккея в Екатеринбурге
11:59 Суд частично удовлетворил иск екатеринбургского правозащитника к ГУФСИН
20:59 Итогами особого противопожарного режима поделились в МЧС Свердловской области
20:22 В массовом ДТП на трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган» пострадали дети
20:17 Реку Нейва загрязнял Алапаевский горводоканал
19:20 Ирбитские подростки на угнанной машине «доехали» до суда
19:09 Живущей под Богдановичем рыжей худышке ищут новый дом
18:33 Накануне отмены особого пожарного режима по Свердловской области прокатилось 15 пожаров
15:47 Дожди и грозы обещают синоптики в выходные в Свердловской области
15:10 Два года колонии назначили уральцу за контрафактный алкоголь на 13,2 миллиона рублей
14:12 Четыре человека пострадали в ДТП на ЕКАД
13:32 В Екатеринбурге появился новый вице-мэр по финансовым вопросам
13:21 В колонию отправили жителя Камышлова за подпольную мастерскую с оружием и взрывчаткой
12:40 Подозреваемого в покушении на убийство жительницы Каменска-Уральского задержали
12:15 Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократили до одного гектара
12:00 СМИ сообщают о смерти маленькой девочки в продуктовом в Екатеринбурге
11:38 В Нижнем Тагиле женщина несколько лет получала пособия на несуществующего ребёнка
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