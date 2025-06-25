В массовом ДТ на трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган» пострадали дети

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловская Госавтоинспекция сообщила о временном ограничении движения на 41-м километре федеральной автодороги «Екатеринбург – Шадринск – Курган» в Белоярском районе. Причиной стал дорожный инцидент с участием четырёх автомобилей.По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение сразу с тремя транспортными средствами иностранного производства: «Форд», «Фольксваген» и «Шкода».Наиболее тяжёлые последствия зафиксированы в автомобилях «Шкода» и «Лада», где находились дети. По уточнённым данным, в аварии пострадали двое детей из «Шкоды» и один ребёнок из «Лады». Их состояние уточняется, на место оперативно прибыли бригады скорой помощи.Сотрудники дорожно-патрульной службы проводят процессуальные действия, а также координируют работу по расчистке проезжей части. Для водителей организован объезд через село Малобрусянское. Информация о полном восстановлении движения будет обновляться по мере ликвидации последствий аварии.