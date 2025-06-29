Накануне отмены особого пожарного режима по Свердловской области прокатилось 15 пожаров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В четверг, 3 июля, пожарные Свердловской области потушили 15 возгораний, только шесть из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России. К счастью, во всех происшествиях обошлось без пострадавших.Одно из возгораний случилось в городе Ирбит: на улице 50 лет Октября горело имущество в квартире на втором этаже двухэтажного дома. Площадь пожара составила 6 квадратных метров. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 7 человек. С огнём за 7 минут справились 10 пожарных. Дознаватели устанавливают причину возгорания.Ещё один случай произошёл в Екатеринбурге на улице Блюхера: на девятом этаже многоэтажного дома огонь повредил внутреннюю отделку и домашние вещи на площади 14 квадратных метров. До прибытия пожарных здание покинули 10 жильцов. На месте работали 14 специалистов и 4 единицы спецтехники. Возгорание было ликвидировано за 14 минут.Кроме того, в Екатеринбурге на улице Расточная полностью сгорел легковой автомобиль. Пожар имел площадь в 4 квадратных метра. На место оперативно прибыли 7 специалистов МЧС и 2 единицы техники. Возгорание ликвидировали всего за 3 минуты.Как отмечают в МЧС, в последнее время спасатели всё чаще сталкиваются с пожарами, вызванными коротким замыканием аккумуляторных батарей от электросамокатов. Именно такая причина подозревается и в недавнем инциденте на улице Сыромолотова в Екатеринбурге. На пятом этаже девятиэтажки загорелся самокат — пламя охватило один квадратный метр. Благодаря быстрому реагированию жильцов, пожар удалось потушить первичными средствами до прибытия спасателей. Из дома самостоятельно эвакуировались 10 человек.По предварительным данным, в 7% случаев возгорания стали следствием короткого замыкания в аккумуляторах, еще в 7% — результатом неосторожного обращения с огнем. Причины остальных происшествий устанавливают специалисты.