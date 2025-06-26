Четыре человека пострадали в ДТП на ЕКАД

Фото: УГИБДД по Свердловской области





– сообщили в пресс-группе. «В результате ДТП пострадали четыре человека в легковых автомашинах. Автобус в момент аварии пассажиров не перевозил»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня, 4 июля, на Екатеринбургской кольцевой автодороге столкнулись два легковых автомобиля и автобус. Свердловское УГИБДД сообщает о четырёх пострадавших.По предварительным данным, водитель Mazda допустил столкновение с попутным автобусом, после чего врезался в попутный «ВАЗ», ехавший слева. Сейчас в обстоятельствах аварии продолжают разбираться сотрудники ГИБДД.Там также добавили, что пострадавшие уже доставлены в медучреждения.