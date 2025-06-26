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Четыре человека пострадали в ДТП на ЕКАД
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня, 4 июля, на Екатеринбургской кольцевой автодороге столкнулись два легковых автомобиля и автобус. Свердловское УГИБДД сообщает о четырёх пострадавших.
По предварительным данным, водитель Mazda допустил столкновение с попутным автобусом, после чего врезался в попутный «ВАЗ», ехавший слева. Сейчас в обстоятельствах аварии продолжают разбираться сотрудники ГИБДД.
Там также добавили, что пострадавшие уже доставлены в медучреждения.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
По предварительным данным, водитель Mazda допустил столкновение с попутным автобусом, после чего врезался в попутный «ВАЗ», ехавший слева. Сейчас в обстоятельствах аварии продолжают разбираться сотрудники ГИБДД.
«В результате ДТП пострадали четыре человека в легковых автомашинах. Автобус в момент аварии пассажиров не перевозил»,
– сообщили в пресс-группе.
Там также добавили, что пострадавшие уже доставлены в медучреждения.
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