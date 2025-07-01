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СМИ сообщают о смерти маленькой девочки в продуктовом в Екатеринбурге

12.00 Пятница, 4 июля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В СМИ сообщают, что в Екатеринбурге умерла маленькая девочка, подавившись бананом. Сообщается, что это произошло в продуктовом.

Е1.ru пишет, что о гибели ребёнка сообщают жители соседних домов. Об этом пишут в общедомовых чатах, прося помочь родным девочки собрать деньги на похороны.

«Ребёнок подавился бананом, не смогли помочь, как только не пытались. Скорая ехала очень долго»,

– приводят фрагмент сообщения в издании.


Сообщается, что скорую вызвали несколько человек, но из-за того, что некоторые покупатели дали неправильный адрес, в скорой не сразу поняли, куда нужно ехать.

Ресурс также добавляет, что родители подтвердили информацию о случившемся, но не стали делиться подробностями.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:38 В Нижнем Тагиле женщина несколько лет получала пособия на несуществующего ребёнка
11:01 Дело пробившего камнем голову соседки подростка из свердловского села Мостовское передали в суд
10:30 В Свердловской области хотят запустить программу для учёта животных
08:50 Третий этап гидравлических испытаний в Екатеринбурге проведут с 7 по 11 июля
08:23 Обвиняемую в мошенничестве уральскую блогершу Улановой отправляют под домашний арест
07:58 В Свердловской области отменили особый противопожарный режим
07:51 В Екатеринбурге передумали закрывать улицу Анны Бычковой ради перекладки теплосетей
22:16 Взяткодателя по делу экс-мэра Дегтярска осудили в Екатеринбурге
21:26 В Артинском районе осудили водителя автопоезда за смертельное ДТП
21:14 «Медицинский» фестиваль пройдёт в Парке Маяковского в ближайшую субботу
20:28 На «приключенческую» выставку приглашает книгочеев Белинка
20:11 МЧС России по Свердловской области отчиталось о десяти пожарах за сутки
17:11 В столице Урала на Краснофлотцев хотят отрыть центр для детей с ментальными особенностями
16:54 В Екатеринбурге перекрытие на улице Чернышевского продлили до октября
16:39 Психотропные вещества обнаружили таможенники в посылке екатеринбуржцу
16:08 Управляющую компанию «УКИКО» оштрафовали из-за ненадлежащего обслуживания дома в Реже
15:50 Сбежавшую из дома школьницу из Амурской области нашли в Кольцово
15:10 Подкармливающих бездомных собак бабушек предложили штрафовать в Свердловской области
14:58 Жителя Пышминского района обвиняют в убийстве 29-летнего сына игромана
13:44 В Первоуральске начался процессу по делу о доведении до самоубийства жены
12:58 В лесах Свердловской области осталось одно возгорание
12:42 О покушении на жительницу Каменска-Уральского доложат главе СК
11:34 Из-за комментариев в соцсетях будут судить за реабилитацию нацизма пенсионера из Невьянского района
11:06 С екатеринбурженки взыскали похищенные у жительницы Башкирии 35 тысяч рублей
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