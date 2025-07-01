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СМИ сообщают о смерти маленькой девочки в продуктовом в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что в Екатеринбурге умерла маленькая девочка, подавившись бананом. Сообщается, что это произошло в продуктовом.
Е1.ru пишет, что о гибели ребёнка сообщают жители соседних домов. Об этом пишут в общедомовых чатах, прося помочь родным девочки собрать деньги на похороны.
Сообщается, что скорую вызвали несколько человек, но из-за того, что некоторые покупатели дали неправильный адрес, в скорой не сразу поняли, куда нужно ехать.
Ресурс также добавляет, что родители подтвердили информацию о случившемся, но не стали делиться подробностями.
Е1.ru пишет, что о гибели ребёнка сообщают жители соседних домов. Об этом пишут в общедомовых чатах, прося помочь родным девочки собрать деньги на похороны.
«Ребёнок подавился бананом, не смогли помочь, как только не пытались. Скорая ехала очень долго»,
– приводят фрагмент сообщения в издании.
Сообщается, что скорую вызвали несколько человек, но из-за того, что некоторые покупатели дали неправильный адрес, в скорой не сразу поняли, куда нужно ехать.
Ресурс также добавляет, что родители подтвердили информацию о случившемся, но не стали делиться подробностями.
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