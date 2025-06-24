МЧС России по Свердловской области отчиталось о десяти пожарах за сутки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидировали 10 возгораний на территории Свердловской области. Только три из них произошли в жилом секторе.В Артёмовском на улице Молокова огонь охватил частную баню. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. На место оперативно прибыли восемь спасателей на двух спецмашинах. С огнем удалось справиться за 21 минуту. Причины случившегося выясняют дознаватели.Ещё одна частная баня загорелась в садовом некоммерческом товариществе «Юбилейный», расположенном в поселке Мичуринский. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В тушении участвовали 12 огнеборцев и 5 единиц техники. Справиться с огнем удалось за 11 минут.В Полевском, на улице Гоголя, возгорание началось в надворных постройках. Огонь распространился на площади в 30 квадратных метров, охватив ещё и автоприцеп. Силами шести пожарных и двух единиц техники его удалось потушить за 15 минут.Ещё один пожар произошел в поселке Полеводство на улице Березовая. Здесь на 25 квадратах загорелся мусор в неэксплуатируемом здании. Ликвидация возгорания заняла 16 минут. В операции задействовали шесть специалистов и две единицы техники.Анализ показывает, что в 10% вчерашних случаев пожары возникали из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления. Ещё 20% пожаров связаны были с неосторожным обращением с огнем.