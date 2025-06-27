Устроившего ДТП водителя «Mercedes» разыскивают в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 2 июля, в Екатеринбурге произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей. Виновник аварии скрылся с места происшествия и теперь разыскивается полицией.ДТП случилось в утренние часы на улице Восточной, вблизи пересечения с улицей Ткачей. По предварительной информации Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Mercedes» выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя другими иномарками — «Mazda» и «Kia». В результате этого пострадала женщина-водитель «Mazda». С различными травмами она была госпитализирована.Наиболее возмущающий факт — водитель «Mercedes» не стал оказывать помощь пострадавшей, а предпочёл «дать по газам». В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции и полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, устанавливают личность нарушителя и выясняют все обстоятельства случившегося. Жителей города, имеющих информацию о личности водителя и месте его нахождения просят обратиться в ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу по телефонам: 8 (952) 730-83-33, 02 или 102. Нужна также помощь со стороны свидетелей произошедшего.Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителю «Мерседеса» самостоятельно явиться в полицию и дать объяснения. По закону, водители, причастные к ДТП, обязаны оставаться на месте происшествия до приезда полиции или оформления аварии в установленном порядке.