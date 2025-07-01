Один из девяти свердловских пожаров вторника погубил животных

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За минувшие сутки сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям России ликвидировали девять пожаров на территории Свердловской области. Пять возгораний возникали в жилом секторе, одно привело к гибели животных.Наиболее серьёзный инцидент первого дня июля был зафиксирован в городе Серов. На улице Правды загорелись два частных жилых дома и прилегающие надворные постройки. Пламя охватило территорию в 136 квадратных метров. Из зоны возгорания самостоятельно эвакуировались два человека и пострадавших среди людей, к счастью, нет. Однако пожар унёс жизни двух голов домашнего крупнорогатого скота — животных спасти не удалось. С пламенем боролись 12 специалистов при поддержке трёх единиц техники. На полную ликвидацию очага ушло 80 минут. Причина пожара пока не установлена — ведётся дознание.В Екатеринбурге на улице Энергостроителей вчера сгорели два легковых автомобиля. Пожар был относительно небольшим по площади — около 8 квадратных метров, — но потенциально опасным. Шесть огнеборцев с двумя машинами справились с огнём всего за четыре минуты. Вероятной причиной возгорания может быть неосторожное обращение с огнём.А в Камышлове на улице Энгельса вспыхнуло неэксплуатируемое здание. Здесь площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пламя было потушено за три минуты усилиями восьми сотрудников МЧС и двух единиц техники. Причины инцидента также устанавливаются.По статистике, в 11% случаев причиной вчерашних возгораний становился поджог. Столько же пожаров произошло из-за неосторожного обращения с огнём. Остальные случаи находятся на расследовании у пожарных дознавателей.