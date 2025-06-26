В Нижнем Тагиле нашли две гранаты времён Гражданской войны





Такие снаряды приспосабливали к ведению боя в окопах и активно использовали во время Гражданской войны»,



– рассказали в управлении. «Специалисты тщательно изучили находку и установили, что перед ними две 37-мм бронебойно-осколочные стальные гранаты от пушки системы Гочкиса либо более позднего её образца – пушки Розенберга, которые были приняты на вооружение в стране с 1915 года под названием "37-мм пушка образца 1915 года".Такие снаряды приспосабливали к ведению боя в окопах и активно использовали во время Гражданской войны»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В одном из садовых участков на территории Нижнего Тагила обнаружили две боевых гаранты времён Гражданской войны.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области, их на своём садовом участке обнаружил местный житель. О своей находке он рассказал в органы внутренних дел, после чего на место обнаружения снарядов была направлена группа разминирования ОМОН «Рассвет».Предполагается, что эти гранаты могли остаться после боевых столкновений Белой гвардии и Красной армии, которые шли в Нижнем Тагиле 22 и 23 сентября в 1918 году. Считается, что эти бои были самыми кровопролитными за всю историю Гражданской войны на Урале.После обследования снарядов росгвардейцы транспортировали их на полигон и уничтожили накладным зарядом.