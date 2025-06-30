Неосторожность и короткое замыкание приводили вчера к пожарам в Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За прошедшие сутки сотрудники МЧС России ликвидировали 15 пожаров на территории Свердловской области. Шесть из них произошли в жилом секторе. Большинство возгораний возникало из-за человеческого фактора.Крупный пожар произошёл в селе Большебрусянское Белоярского района. На улице Строителей загорелись надворные постройки. Общая площадь возгорания составила 234 квадратных метра. На месте происшествия работали 13 специалистов и шесть единиц техники. Пожар был потушен за 81 минуту. Причины инцидента устанавливаются.Ещё один инцидент зафиксирован в селе Беляковское, где на площади 75 квадратных метров загорелся древесный уголь. В тушении участвовали пять специалистов и две пожарные машины. Огонь удалось ликвидировать за 21 минуту.В Екатеринбурге было зарегистрировано несколько возгораний. Так, на улице Пехотинцев в неэксплуатируемом здании горел мусор. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Справиться с ним удалось всего за три минуты — усилиями семи пожарных и двух единиц техники. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание (такой фактор фигурирует примерно в 5% случаев).Самый же крупный пожар понедельника произошёл на проспекте Космонавтов. Здесь на площади 250 квадратных метров загорелся частный дом, разделённый на два хозяйства, а также надворные постройки. С пламенем боролись десять специалистов с применением четырёх единиц техники. Ликвидация пожара заняла 93 минуты.По предварительным оценкам, в 26% случаев причиной возгораний вчера становилось неосторожное обращение с огнём.