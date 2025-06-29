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Более тридцати пожаров портили отдых свердловчанам в минувшие выходные

21.46 Понедельник, 30 июня 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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За прошедшие выходные 32 пожара ликвидировали пожарные подразделения МЧС России в Свердловской области. В субботу, 28 июня, зарегистрировано 15 возгораний, в воскресенье, 29 июня, — 17. Только семь из этих пожаров произошли в жилом секторе.

Один из наиболее заметных инцидентов субботы случился в Каменске-Уральском. В многоквартирном доме на улице Ломоносова загорелась квартира на четвёртом этаже. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Из дома самостоятельно эвакуировались три человека. Никто не пострадал. С огнём за 8 минут справились 10 специалистов МЧС, задействовав три единицы техники. Предварительно установлено, что возможной причиной пожара стало короткое замыкание, как и в 7% случаев за два выходных.

В Алапаевске в тот же день горел садовый домик в коллективном саду «Дорожник». Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Пожар тушили 8 человек при поддержке двух единиц техники. Предполагаемая причина — неосторожное обращение с огнём. Такие случаи составляют около 17% всех пожаров выходных.

На следующий день, 29 июня, в Нижнетуринске вспыхнуло неэксплуатируемое здание на улице Заводской. Огнеборцы боролись с огнём на площади 80 квадратных метров в течение 31 минуты. Причина пожара уточняется.

В Невьянске, в садоводческом товариществе «Лесное озеро», выгорел садовый дом площадью 56 квадратных метров. На тушение ушло 25 минут. Как и во многих других случаях, предварительная версия — неосторожное обращение с огнём.

В Екатеринбурге было зафиксировано несколько возгораний: на улицах Лобкова, Репина, Пехотинцев и Титова. В последнем случае пожар произошёл в жилом доме, пострадала квартира на втором этаже. Из здания эвакуировали девять человек, в том числе ребёнка. Пожарные потратили 25 минут на ликвидацию огня.

Пожары в нежилых строениях часто сопровождались горением мусора. А в 5% случаев за последние дни виновником пожара становился природный фактор — удар молнии.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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12:18 Вожатого из санатория в Первоуральске признали виновным в домогательствах к детям
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