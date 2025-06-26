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В екатеринбургском коттеджном посёлке Карасьозерский при возведении таунхауса сорвался рабочий
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге при возведении таунхауса в коттеджном посёлке Карасьозерский сорвался рабочий. У мужчины тяжёлые переломы. Сейчас он в коме. В связи со случившимся прокуратура проводит проверку.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, ЧП произошло в субботу, 28 июня, примерно в 14.20. По предварительным данным, мужчина работал на третьем этаж, откуда упал с четырёх-пяти метров со стремянки. С места происшествия с перелом основания черепа, закрытым перелом поясничного отдела позвоночника, закрытым перелом 8-9 ребер справа и судорожным синдром его доставили в травмпункт 36-й городской больницы Екатеринбурга, где экстренно прооперировали.
Известно, что речь идёт об иностранном специалисте, 1996 года рождения.
В ходе проверки надзорное ведомство намерено установить, кто отвечал за соблюдение техники безопасности на объекте. Также прокуратура намерена дать оценку исполнению работодателем законодательства об охране труда.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, ЧП произошло в субботу, 28 июня, примерно в 14.20. По предварительным данным, мужчина работал на третьем этаж, откуда упал с четырёх-пяти метров со стремянки. С места происшествия с перелом основания черепа, закрытым перелом поясничного отдела позвоночника, закрытым перелом 8-9 ребер справа и судорожным синдром его доставили в травмпункт 36-й городской больницы Екатеринбурга, где экстренно прооперировали.
«В настоящее время он подключен к искусственной вентиляции легких, находится в коме»,
– сообщили в ведомстве.
Известно, что речь идёт об иностранном специалисте, 1996 года рождения.
В ходе проверки надзорное ведомство намерено установить, кто отвечал за соблюдение техники безопасности на объекте. Также прокуратура намерена дать оценку исполнению работодателем законодательства об охране труда.
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