Возрастное ограничение 18+
Два дня в Свердловской области горели леса
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Два дня на территории Свердловской области горели леса. Сейчас действующих пожаров на землях лесного фонда не осталось, но метеорологи просят не расслабляться.
В субботу, 28 июня, ФБУ «Авиалесоохрана» сообщило об одном возгорании площадью 10 гектаров. В воскресенье, 29 июня, лесопожарная служба также включила в сводку информацию об очаге возгорания, но речь уже шла о площади, пройдённое огнём, 26 гектаров. По данным на 02.00 30 июня, действующих природных пожаров в регионе не осталось.
Однако, по информации ФБГУ «Уральское УГМС», в восточных районах Свердловской области ещё сохраняется высокая пожарная опасность.
Всего на сегодняшний день в России действует 106 лесных пожаров на общей площади 303 068 гектаров.
В субботу, 28 июня, ФБУ «Авиалесоохрана» сообщило об одном возгорании площадью 10 гектаров. В воскресенье, 29 июня, лесопожарная служба также включила в сводку информацию об очаге возгорания, но речь уже шла о площади, пройдённое огнём, 26 гектаров. По данным на 02.00 30 июня, действующих природных пожаров в регионе не осталось.
Однако, по информации ФБГУ «Уральское УГМС», в восточных районах Свердловской области ещё сохраняется высокая пожарная опасность.
Всего на сегодняшний день в России действует 106 лесных пожаров на общей площади 303 068 гектаров.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области горят восемь гектаров леса
24 июня 2025
24 июня 2025