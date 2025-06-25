Возрастное ограничение 18+
За травмы женщины-пешехода будут судить пенсионера-водителя в Екатеринбурге
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга будут судить водителя-пенсионера, который утром 19 августа 2024 года сбил женщину на Чусовском тракте, когда ехал в сторону города.
Ему вменяют пункт «б» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения).
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в результате ДТП женщина получила переломы правой большеберцовой кости и наружной лодыжки правой голени, а также ушиблено-рваную рану в области голени. Водитель же, попытался скрыться с места аварии, но уйти от ответственности ему не удалось.
По данным следствия, мужчина ехал со скоростью около 40 километров в час, когда сбил женщину. В разговоре пояснил, что не увидел пешехода из-за солнца, слепившего глаза. Свою вину водитель-пенсионер признал в полном объёме, добавили в ведомстве.
Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и передала его в суд.
Ему вменяют пункт «б» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения).
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в результате ДТП женщина получила переломы правой большеберцовой кости и наружной лодыжки правой голени, а также ушиблено-рваную рану в области голени. Водитель же, попытался скрыться с места аварии, но уйти от ответственности ему не удалось.
По данным следствия, мужчина ехал со скоростью около 40 километров в час, когда сбил женщину. В разговоре пояснил, что не увидел пешехода из-за солнца, слепившего глаза. Свою вину водитель-пенсионер признал в полном объёме, добавили в ведомстве.
Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и передала его в суд.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Четырёх уральцев будут судить за использование программы для оформления полисов «ОСАГО»
27 июня 2025
27 июня 2025