Два ДТП с участием детей произошли в Свердловской области в воскресенье

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В минувшее воскресенье, 29 июня, в Свердловской области зарегистрировали два ДТП с участием детей. Одно из них произошло в Каменске-Уральском, а второе – в Нижнем Тагиле.В Каменске-Уральском авария произошла на пешеходном переходе напротив дома № 2 по улице Гражданская. Там под колёса Chevrolet попал 4-летний мальчик, переходивший через дорогу вместе со своими мамой и бабушкой. В результате ДТП ребёнок получил ушиб.По словам мамы мальчика, она постаралась оттащить ребёнка за руку, когда поняла, что водитель будет тормозить, но не успела. За рулём Chevrolet был 67-летний водитель. Он заявил сотрудникам ГИБДД, что не увидел пешеходов.В Нижнем Тагиле ДТП произошло в районе дома №1 по улице Зеленостроевской, где, по предварительным данным, под колёса Hyundai Santa Fe угодил 11-летний мальчик, переходивший через дорогу в неположенном месте. В результате ДТП он получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в Детскую городскую больницу.По словам водителя, ребёнка у края проезжей части он видел, но не ожидал, что школьник станет переходить через дорогу. Мальчик при разговоре с сотрудниками полиции заявил, что перед тем, как переходить через дорогу, посмотрел направо и налево, и указал на то, что пешеходный переход был в зоне видимости.