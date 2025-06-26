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Два ДТП с участием детей произошли в Свердловской области в воскресенье

09.36 Понедельник, 30 июня 2025
Фото: УГИБДД по Свердловской области (Фото с места ДТП в Каменске-Уральском)
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В минувшее воскресенье, 29 июня, в Свердловской области зарегистрировали два ДТП с участием детей. Одно из них произошло в Каменске-Уральском, а второе – в Нижнем Тагиле.

В Каменске-Уральском авария произошла на пешеходном переходе напротив дома № 2 по улице Гражданская. Там под колёса Chevrolet попал 4-летний мальчик, переходивший через дорогу вместе со своими мамой и бабушкой. В результате ДТП ребёнок получил ушиб.

По словам мамы мальчика, она постаралась оттащить ребёнка за руку, когда поняла, что водитель будет тормозить, но не успела. За рулём Chevrolet был 67-летний водитель. Он заявил сотрудникам ГИБДД, что не увидел пешеходов.

В Нижнем Тагиле ДТП произошло в районе дома №1 по улице Зеленостроевской, где, по предварительным данным, под колёса Hyundai Santa Fe угодил 11-летний мальчик, переходивший через дорогу в неположенном месте. В результате ДТП он получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в Детскую городскую больницу.

По словам водителя, ребёнка у края проезжей части он видел, но не ожидал, что школьник станет переходить через дорогу. Мальчик при разговоре с сотрудниками полиции заявил, что перед тем, как переходить через дорогу, посмотрел направо и налево, и указал на то, что пешеходный переход был в зоне видимости.



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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:28 Куда сходить в Екатеринбурге с 30 июня по 6 июля
18:29 В Краснотурьинске ищут 77-летнего мужчину с потерей памяти
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16:58 В Екатеринбурге задержали молодых людей, укравших квадрокоптеры на 800 тысяч рублей
16:17 В Екатеринбурге при пожаре в садовом доме погиб человек
15:04 Екатеринбург после «Ночи музыки»: 450 тысяч зрителей, 2500 артистов и 7,5 тонн мусора
14:20 В Екатеринбург прибыли 15 новых автобусов-гармошек: они выйдут на маршруты с 1 августа
13:19 Власти отменили строительство мусоросортировочного завода в Сысертском районе
12:34 В Екатеринбурге с 30 июня меняются схемы движения автобусов № 6, 25 и 49
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