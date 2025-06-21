В Каменске-Уральском задержали пьяную водительницу после обращений от горожан

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Каменске-Уральском сотрудники ДПС совместно с Росгвардией задержали 38-летнюю женщину, управлявшую автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Поводом для вмешательства стали обращения от местных жителей, заметивших, как водитель опасно ведёт себя за рулём.Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, прибывшие на место полицейские зафиксировали у женщины уровень алкоголя в организме — 1,079 мг/л. Нарушительница, имеющая 19 лет водительского стажа, до приезда инспекторов успела повредить припаркованный автомобиль во дворе жилого дома.В отношении женщины составлены административные материалы по статьям 12.8 (вождение в состоянии опьянения), 12.27 (оставление места ДТП) и 12.37 (управление незастрахованным автомобилем) КоАП РФ. Её лишили водительских прав и назначили штрафы.Госавтоинспекция поблагодарила бдительных граждан за своевременную реакцию и напомнила: при выявлении подобных нарушений необходимо звонить по телефонам 02, 102 или 112.