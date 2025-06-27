На соревнованиях по мотокроссу в Ирбите погиб спортсмен





— сообщает президент МФР В связи с произошедшим соревнования в Ирбите были немедленно остановлены. Главной задачей сейчас является поддержка семей пострадавших, всестороннее расследование причин и обстоятельств инцидента в тесном взаимодействии с правоохранительными органами, и обеспечение безопасности всех участников соревновательного процесса в будущем,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Ирбите произошла трагедия во время этапа Чемпионата России по мотокроссу на мотоциклах с колясками. Как сообщает Федерация мотоциклетного спорта России на своём сайте, 28 июня в ходе столкновение двух экипажей — № 74 и № 335. В результате падения скончался один из участников — Руслан Козуб.Медицинская бригада, дежурившая на трассе, незамедлительно оказала помощь, однако спасти спортсмена не удалось.Второй участник столкновения, Александр Пупышев (экипаж № 335), был экстренно доставлен в Центральную городскую больницу Ирбита. За его состоянием следят врачи, Федерация мотоциклетного обещает обеспечить необходимую помощь.