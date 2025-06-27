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На соревнованиях по мотокроссу в Ирбите погиб спортсмен
Фото: Федерации мотоциклетного спорта России
В Ирбите произошла трагедия во время этапа Чемпионата России по мотокроссу на мотоциклах с колясками. Как сообщает Федерация мотоциклетного спорта России на своём сайте, 28 июня в ходе столкновение двух экипажей — № 74 и № 335. В результате падения скончался один из участников — Руслан Козуб.
Медицинская бригада, дежурившая на трассе, незамедлительно оказала помощь, однако спасти спортсмена не удалось.
Второй участник столкновения, Александр Пупышев (экипаж № 335), был экстренно доставлен в Центральную городскую больницу Ирбита. За его состоянием следят врачи, Федерация мотоциклетного обещает обеспечить необходимую помощь.
Медицинская бригада, дежурившая на трассе, незамедлительно оказала помощь, однако спасти спортсмена не удалось.
Второй участник столкновения, Александр Пупышев (экипаж № 335), был экстренно доставлен в Центральную городскую больницу Ирбита. За его состоянием следят врачи, Федерация мотоциклетного обещает обеспечить необходимую помощь.
В связи с произошедшим соревнования в Ирбите были немедленно остановлены. Главной задачей сейчас является поддержка семей пострадавших, всестороннее расследование причин и обстоятельств инцидента в тесном взаимодействии с правоохранительными органами, и обеспечение безопасности всех участников соревновательного процесса в будущем,
— сообщает президент МФР
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