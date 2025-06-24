В Екатеринбурге погиб мужчина на Шарташе, в области за сутки ликвидировали 15 пожаров

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На озере Шарташ в Екатеринбурге погиб мужчина. Об этом сообщает МЧС России по Свердловской области. За прошедшие сутки в регионе ликвидировано 15 пожаров, четыре из них — в жилом секторе.Один из пожаров произошёл в Каменске-Уральском: на улице Ломоносова загорелась квартира на четвёртом этаже пятиэтажного дома. Огонь охватил 10 квадратных метров. Трое жителей эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. К тушению были привлечены 10 специалистов и три единицы техники. С возгоранием справились за восемь минут. Причину устанавливают дознаватели.В Алапаевске, в коллективном саду «Дорожник», горел садовый дом площадью 15 квадратных метров. Пожар ликвидировали за 13 минут восемь огнеборцев при помощи двух машин. В Екатеринбурге также зафиксировано возгорание мусора в неэксплуатируемом здании на улице Лобкова. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, его потушили за 20 минут.По данным МЧС, в 7% случаев причиной пожара становится короткое замыкание электропроводки, а в 17% — неосторожное обращение с огнём.