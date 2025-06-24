Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге погиб мужчина на Шарташе, в области за сутки ликвидировали 15 пожаров
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На озере Шарташ в Екатеринбурге погиб мужчина. Об этом сообщает МЧС России по Свердловской области. За прошедшие сутки в регионе ликвидировано 15 пожаров, четыре из них — в жилом секторе.
Один из пожаров произошёл в Каменске-Уральском: на улице Ломоносова загорелась квартира на четвёртом этаже пятиэтажного дома. Огонь охватил 10 квадратных метров. Трое жителей эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. К тушению были привлечены 10 специалистов и три единицы техники. С возгоранием справились за восемь минут. Причину устанавливают дознаватели.
В Алапаевске, в коллективном саду «Дорожник», горел садовый дом площадью 15 квадратных метров. Пожар ликвидировали за 13 минут восемь огнеборцев при помощи двух машин. В Екатеринбурге также зафиксировано возгорание мусора в неэксплуатируемом здании на улице Лобкова. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, его потушили за 20 минут.
По данным МЧС, в 7% случаев причиной пожара становится короткое замыкание электропроводки, а в 17% — неосторожное обращение с огнём.
Один из пожаров произошёл в Каменске-Уральском: на улице Ломоносова загорелась квартира на четвёртом этаже пятиэтажного дома. Огонь охватил 10 квадратных метров. Трое жителей эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. К тушению были привлечены 10 специалистов и три единицы техники. С возгоранием справились за восемь минут. Причину устанавливают дознаватели.
В Алапаевске, в коллективном саду «Дорожник», горел садовый дом площадью 15 квадратных метров. Пожар ликвидировали за 13 минут восемь огнеборцев при помощи двух машин. В Екатеринбурге также зафиксировано возгорание мусора в неэксплуатируемом здании на улице Лобкова. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, его потушили за 20 минут.
По данным МЧС, в 7% случаев причиной пожара становится короткое замыкание электропроводки, а в 17% — неосторожное обращение с огнём.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Дюжина пожаров и трое спасённых — итоги минувшего вторника от МЧС по Свердловской области
24 июня 2025
24 июня 2025