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В Свердловской области снова зафиксировали лесной пожар — выгорело 26 гектаров

12.29 Воскресенье, 29 июня 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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На территории Свердловской области продолжаются природные возгорания.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», 29 июня был зарегистрирован один лесной пожар на землях лесного фонда — огнём пройдено 26 гектаров. Днём ранее площадь возгорания составляла 10 гектаров.

По данным на 02.00 29 июня, на территории России действовал 121 лесной пожар. Общая площадь, охваченная огнём, превысила 324 тысячи гектаров.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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17:21 В Невьянске суд восстановил на работе слесаря, уволенного по заявлению жены
16:58 В Екатеринбурге задержали молодых людей, укравших квадрокоптеры на 800 тысяч рублей
16:17 В Екатеринбурге при пожаре в садовом доме погиб человек
15:04 Екатеринбург после «Ночи музыки»: 450 тысяч зрителей, 2500 артистов и 7,5 тонн мусора
14:20 В Екатеринбург прибыли 15 новых автобусов-гармошек: они выйдут на маршруты с 1 августа
13:19 Власти отменили строительство мусоросортировочного завода в Сысертском районе
12:34 В Екатеринбурге с 30 июня меняются схемы движения автобусов № 6, 25 и 49
11:33 В Свердловской области зафиксирован один природный пожар площадью 10 гектаров
11:05 Екатеринбуржец лишился 6,6 миллиона рублей после знакомства на сайте и «помощи адвоката» из Великобритании
21:27 В столкновении четырёх машин в Екатеринбурге пострадал человек
21:15 Крупнейший ТРЦ России внезапно решили закрыть на неопределённый срок
20:45 За выбитые зубы прокуратура Туринского района взыскала с подростка компенсацию
20:15 В Артёмовском районе нетрезвый водитель устроил погоню с последующей аварией
19:32 В Верхней Пышме экс-начальница почты «разыграла» 478 билетов ради плана и премии
19:15 Три человека погибли за один день в пожарах на территории Свердловской области
17:43 В Свердловской области ожидаются грозы и дожди
17:29 В свердловской деревне отец решил прокатить сына на мотоцикле и погиб
16:54 Как подготовить ребёнка к летнему лагерю
16:08 Обвиняемую в убийстве месячной дочки жительницу Камышловского района отправили в СИЗО
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