В Свердловской области снова зафиксировали лесной пожар — выгорело 26 гектаров

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На территории Свердловской области продолжаются природные возгорания.По данным ФБУ «Авиалесоохрана», 29 июня был зарегистрирован один лесной пожар на землях лесного фонда — огнём пройдено 26 гектаров. Днём ранее площадь возгорания составляла 10 гектаров.По данным на 02.00 29 июня, на территории России действовал 121 лесной пожар. Общая площадь, охваченная огнём, превысила 324 тысячи гектаров.