В Краснотурьинске ищут 77-летнего мужчину с потерей памяти

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщает о пропаже пожилого жителя Краснотурьинска — 77-летнего Меметова Асима Умеровича. Мужчина ушёл из дома 27 июня и до сих пор не вернулся. У него проблемы с памятью, и без посторонней помощи он не сможет самостоятельно добраться домой.Родственники и волонтёры обеспокоены отсутствием каких-либо зацепок — пока никто не сообщал, что видел Асима Умеровича после его исчезновения. Его продолжают искать как в жилых районах, так и на окраинах города.Известно, что рост пропавшего составляет 170 см, телосложение — худощавое, волосы седые, глаза карие. Особая примета — на нём может быть надета разная обувь. Мужчине необходима медицинская помощь.По словам волонтёров, сейчас особенно важно, чтобы горожане были внимательны. «Если вы сегодня гуляете по Краснотурьинску, посмотрите по сторонам. Где-то рядом может находиться человек, которому срочно нужна наша помощь», — обращаются поисковики.Всех, кто видел Асима Умеровича или располагает любой информацией, просят срочно позвонить по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 или по номеру 112.