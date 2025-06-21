В Екатеринбурге при пожаре в садовом доме погиб человек

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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За минувшие сутки в Свердловской области ликвидированы 14 пожаров, сообщает МЧС России по Свердловской области. Три из них произошли в жилом секторе.В Екатеринбурге огонь вспыхнул в одном из садоводческих товариществ на улице Базальтовая. Загорелся садовый дом и расположенные рядом надворные постройки. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В результате возгорания погиб один человек.На месте происшествия работали 13 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. Потушить огонь удалось за 46 минут. Причины возгорания выясняют дознаватели.По данным ведомства, в 21% случаев пожары в регионе возникают из-за неосторожного обращения с огнём.