В Свердловской области зафиксирован один природный пожар площадью 10 гектаров

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области за сутки зарегистрирован один природный пожар. Как сообщает ФБУ «Авиалесоохрана», возгорание произошло на землях лесного фонда.По данным на 02.00 28 июня, в регионе действует один очаг возгорания на площади 10 гектаров. Днём ранее леспожарная служба не сообщала о пожарах в области.Всего за минувшие сутки в России зафиксировано 123 лесных пожара. Общая площадь, пройденная огнём, составила 307 631 гектар.